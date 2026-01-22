Infortunio Neres, Gazzetta choc: possibile lesione del tendine! Rischia lungo stop, i tempi

Il Napoli rischia di perdere ancora una pedina importante. Le condizioni di David Neres continuano a destare preoccupazione e nelle prossime ore sarà decisivo un nuovo consulto medico che chiarirà l’entità dell’infortunio e le possibili conseguenze sul prosieguo della stagione.

Infortunio Neres tempi di recupero

Secondo quanto si apprende da Gazzetta.it, il brasiliano potrebbe aver riportato una lesione al tendine in seguito alla ricaduta accusata nella gara contro il Parma. Il dolore non si è mai completamente attenuato e per questo lo staff sanitario valuta ora l’eventualità di un intervento chirurgico, soluzione che comporterebbe uno stop stimato in circa due mesi.

Un’assenza pesante per Antonio Conte, già alle prese con una stagione segnata da numerosi infortuni. Neres si era fermato lo scorso 4 gennaio all’Olimpico, durante la sfida contro la Lazio, a causa di una distorsione alla caviglia provocata da una torsione innaturale del piede.

Dopo aver saltato il match con l’Inter, il giocatore era rientrato anticipatamente, ma il tentativo di recupero non ha dato i risultati sperati.