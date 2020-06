Sky - Affare Gabriel, spuntano le cifre: dal Napoli 22mln e ingaggio sopra i 2mln! Novità su Maksimovic, passi avanti per il rinnovo

Calcio mercato Napoli - E' fortemente nel mirino degli azzurri il difensore del Lille, Gabriel.

A Sky Sport, durante Speciale Calciomercato, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Il Napoli sta lavorando per il difensore centrale brasiliano Gabriel Magalhaes del Lille, attorno ai 22 milioni di euro per il cartellino ed un ingaggio da 2,5 milioni di euro per il calciatore. Inoltre è molto vicino il rinnovo di Nikola Maksimovic: passi avanti per il contratto del serbo e per quello del centrocampista polacco Piotr Zielinski”

Questo il focus del sito di Gianluca Di Marzio:

"Contratto in scadenza nel 2023, gli azzurri sono disposti a investire fino a 25 milioni, proponendo al giocatore due milioni netti. Gabriel chiede un piccolo sforzo in più (due milioni e mezzo). Infine, per poterlo tesserare, il Napoli dovrebbe liberare un posto da extracomunitario.

Il tema rinnovi è centrale in casa Napoli. In programma ci sono quelli di Zielinski (in scadenza nel 2021) e Mario Rui (2022). Passi avanti anche per il prolungamento di contratto di Maksimovic (2021), nuovi contatti tra le parti, ormai vicinissimi".