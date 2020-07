Sky - Accordo Milik-Juventus, i bianconeri propongono tre contropartite al Napoli. Due intoppi frenano lo scambio con Bernardeschi

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Sky Calcio Show - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Juventus ha l'accordo con Arek Milik ma ora deve trovare la quadra con il Napoli. I bianconeri vogliono inserire almeno una contropartita ed i nomi che ballano sono tre: Bernardeschi che è la priorità, Pellegrini e Romero. Per quanto riguarda l'ex Fiorentina, però, ci sono due intoppi. Il calciatore sta cambiando agente e per di più ha appena firmato un contratto con una multinazionale e sappiamo che il Napoli chiede per sé i diritti d'immagine".