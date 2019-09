Affare Verdi, Sky: il Torino insiste con il Napoli, Ancelotti vuole trattenere l'ex Bologna! Contatti in corso tra i club

Ultimissime calcio mercato - Iniziato il conto alla rovescia per la chiusura di questa sessione di mercato, con il countdown che si concluderà alle ore 22.00 di questa sera. Le squadre di Serie A sono al lavoro per cercare di regalare gli ultimi rinforzi ai rispettivi allenatori. In particolar modo il Torino, che insiste con gli azzurri per ottenere le prestazioni di Simone Verdi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, i granata proprio di recente hanno chiesto di nuovo agli azzurri il giocatore che, però, al momento resta bloccato per volontà di Carlo Ancelotti.

Simone Verdi Torino

Mercato Napoli ultimissime, contatti in corso con il Torino per Verdi

La situazione è al momento bloccata, con i granata che si stanno per questo motivo cautelando cercando di portare avanti il discorso per Idrissi. Per l'attaccante dell'AZ Alkmaar i contatti sono continui e si registra qualche passo avanti. In ogni caso i tempi stringono e, per questo motivo, come riportato pochi minuti dopo dallo stesso giornalista, sono in corso nuovi contatti tra il Torino ed il Napoli per cercare di raggiungere l'intesa finale. Si tratterebbe di una operazione complessiva da 25 milioni di euro.