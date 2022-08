Simeone-Napoli, l'argentino rifiuta Dortmund e aspetta solo una telefonata prima del trasferimento in azzurro!

Chi sarà il vice Osimhen in casa Napoli? Per adesso c'è Petagna, ma potrebbe esserci Giovanni Simeone del Verona. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Petagna è valutato almeno 15 milioni, e questi soldi

"Verrebbero reinvestiti per portare in azzurro Giovanni Simeone, che attende fiducioso una telefonata di via libera da parte del presidente Setti per lasciare Verona direzione Napoli. Raspadori e Simeone sono dunque complementari e non alternativi ma hanno già una caratteristica in comune, la ferma volontà di giocare nel Napoli che ha spinto il Cholito a non ascoltare le sirene del Borussia Dortmund"