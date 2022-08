Simeone-Napoli, irrompe il Borussia Dortmund! Da Verona: "Ad oggi ADL ancora in vantaggio"

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Giovanni Simeone! L'edizione odierna del Corriere di Verona riporta del concreto interessamento da parte del Borussia Dortmund per l'attaccante argentino dell'Hellas: dunque il club tedesco irrompe nella trattativa tra Napoli e Verona e rischia di far saltare il trasferimento di Simeone in maglia azzurra.

Simeone al Napoli

Secondo quanto riferisce il Corriere, il Borussia Dortmund vorrebbe Simeone per sostituire Haller, l'attaccante scelto per rimpiazzare Haaland, che però sarà out per mesi a causa di un tumore ai testicoli. In ogni caso, ad oggi il Napoli conserva il suo vantaggio nella trattativa: De Laurentiis, infatti, ha già un accordo di massima con l'entourage del calciatore mentre la distanza con il Verona è davvero poca. A tal proposito, il Corriere scrive: "il nodo non ancora risolto è relativo alla formula dell’eventuale cessione, con l’Hellas che vuole che la chiusura sia a titolo definitivo e il Napoli che spinge per il prestito con obbligo di riscatto".

Simeone Napoli

Ora il Borussia Dortmund si prepara ad accelerare e dunque il Napoli deve fare in fretta: finché non si vende Petagna, il Napoli non completerà il trasferimento. Ad oggi basterebbero 17 milioni di euro, ma con il pressing del Borussia all'orizzonte il prezzo di Simeone potrebbe lievitare.

Barak al Napoli

Si tratta ancora per Barak al Napoli. Scrive il Corriere di Verona: "Non meno di 14 milioni, quanto richiesto per la cessione del cartellino del giocatore ceco, comunque idea per i partenopei soltanto dopo il passaggio di Zielinski al West Ham".