Simeone-Napoli, KKN: tempi lunghi per cessione di Petagna, il Cholito aspetta gli azzurri ed ha avuto un consiglio dal padre

Notizie Napoli calcio. Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Simeone dipende da Petagna, che potrebbe però non andare al Monza. Il Napoli vorrebbe anche tenere il centravanti che piace a Giuntoli e Spalletti, ma se i tempi sono questi nella prima giornata Simeone potrebbe essere ancora con il Verona. Per la partenza di Petagna ci vogliono ancora un po' di giorni, una settimana, ma il Monza non è l'unica squadra ad essere interessata all'ex Spal.

Con Simeone il Napoli ha già accordo su tutto. Il ragazzo è in attesa ed il padre gli ha consigliato di andare in azzurro".