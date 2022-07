Simeone in pole, mai smesso di pensare a Broja: momento di riflessione per ADL

L'edizione odierna di Repubblica ritaglia spazio al calciomercato del Napoli, in particolare in attacco l'affare Simeone pare essersi bloccato come riferisce l'edizione odierna di Repubblica

Calciomercato Napoli

Simeone resta in pole position per l’attacco, ma le ultime parole di De Laurentiis fanno pensare ad un momento di riflessione. Il Napoli non ha mai spesso di pensare ad Armando Broja, ventenne gioiellino del Chelsea, considerato un predestinato. Sembrava sul punto di andare al West Ham, gli Hammers hanno poi preferito Scamacca.

