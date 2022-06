Si Gonfia La Rete - Mario Rui vorrebbe la Lazio, incontro con l'agente: ipotesi scambio con Luis Alberto!

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Mario Rui? Sebbene vada verso la permanenza in azzurro, dove si giocherà il posto col neo acquisto Mathias Olivera, si parla anche di Lazio per il terzino portoghese. Dove ritroverebbe Maurizio Sarri.

A dare la notizia della volontà di Mario Rui di valutare l'ipotesi Lazio è la redazione di Si Gonfia La Rete nel corso dell'ultima puntata tv con Raffaele Auriemma in conduzione su Tele A:

"Resta caldo l'asse di mercato Lazio-Napoli. C'è stato un incontro, con il procuratore Mario Giuffredi, perché Mario Rui vorrebbe approdare alla Lazio. Si tratta su di uno scambio, vista che non è semplice la situazione in casa Lazio come al Napoli: addirittura si parla di Luis Alberto al Napoli".