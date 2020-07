Sfumato Remy, il Benevento mette nel mirino Sturridge. Vigorito: "Sarebbe un onore"

Ultime notizie calcio mercato - Saltato l'affare Remy, il Benevento sta continuando a cercare nel mercato internazionale il corpo da regalare a Filippo Inzaghi per il ritorno in Serie A. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il club sannita nelle ultime ore ha avviato contatti con l'entourage di Daniel Sturridge, attaccante inglese classe '89 attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura in Turchia al Trabzonspor. Queste le parole di Oreste Vigorito, presidente del Benevento, rilasciate al tabloid inglese in questione a proposito di questa voce:

""Sturridge sarebbe un onore per qualsiasi squadra italiana".