Sfuma l'ipotesi Maldini-Napoli! Romano: "Affare quasi fatto con la Lazio"

Calciomercato Napoli - Dopo aver chiuso per Giovane, la SSC Napoli sembra decisa a mettere le mani su altri profili da regalare ad Antonio Conte, in emergenza numerica visti i tantissimi infortunati. Sulla lista dei desideri degli azzurri c'è anche il nome di Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta.
Come riferisce Fabrizio Romano sul proprio profilo X, la Lazio sembra aver battuto la concorrenza anche del Napoli per il cartellino di Daniel Maldini. Di seguito il suo post:
"La Lazio è vicina a concludere l'affare per ingaggiare Daniel Maldini dall'Atalanta in prestito con opzione di acquisto. Quasi fatta".
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