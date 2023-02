UFFICIALE - Serie B, esonerato anche Bucchi all'Ascoli

In Serie B è caos, continua la crisi di risultati per una squadra con la società che ha deciso di esonerare l'allenatore dal proprio incarico. Arriva il comunicato ufficiale dell’Ascoli che ha esonerato Cristian Bucchi. Decisiva l'ultima sconfitta in casa del Cittadella per 3-0:

“L’Ascoli Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il Club bianconero saluta Mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali”.