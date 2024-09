Serie A, allenatore a rischio esonero: è stato fatto il nome di Fabio Cannavaro

Calciomercato - Un altro allenatore in Serie A rischia l'esonero dopo questo avvio di stagione che vede poche società realmente contente. Già è arrivato il cambio in panchina a Roma con l'esonero di De Rossi e ora un altro giovane allenatore rischia con Fabio Cannavaro pronto a prendere il suo posto.

Esonero in Serie A: Fabio Cannavaro può tornare

L'ex capitano del Napoli Fabio Cannavaro può tornare ad allenare in Serie A. Saranno decisive queste prossime ore per capire come andranno le cose perché un club è deluso dal proprio allenatore che rischia l'esonero e da un momento all'altro potrebbe arrivare una decisione molto importante. Proprio nelle ultime ore si è parlato di come proprio Fabio Cannavaro sia stato offerto al Monza in caso di esonero di Nesta.