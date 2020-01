Sky - Se non si sblocca la trattativa Lobotka, il Napoli punterebbe Seri

Calciomercato Napoli - Attraverso il suo portale, il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio ha riferito gli ultimi aggiornamenti circa i movimenti del Napoli in sede di calciomercato:

Se la trattativa per Lobotka non si sbloccasse – resta da limare ancora qualcosa sulle cifre e il Celta Vigo vorrebbe prima trovare un sostituto dello slovacco – l’obiettivo è Jean Michel Seri, centrocampista di proprietà del Fulham attualmente in prestito al Galatasaray. È seguito anche dal Lione, ma i primi contatti che gli azzurri hanno avuto per il giocatore si sono rivelati positivi