Calciomercato Napoli - Sempre nel reparto arretrato il Napoli continua a guardare alla possibilità di ingaggiare un centrale. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

"Il nome di Marcos Senesi del Feyenoord resta in apice. Fin quando, però, non sarà ceduto uno tra Manolas, Koulibaly o lo stesso Luperto, non si andrà sul centrale argentino. Il difensore ha anche passaporto italiano e da tempo spera di vestire la maglia azzurra"