Accostato al Napoli, la Roma piomba su Senesi: asta con un altro top club europeo

Calciomercato Napoli. Marcos Senesi è da tempo uno dei profili attenzionati dal Napoli. Il centrale argentino è considerato uno dei possibili sostituti in caso di addio di Koulibaly, ma sul giocatore del Feyenoord la concorrenza è alta.

Senesi calciomercato Napoli

Calcioemercato Napoli, asta Senesi

Per Senesi, come riporta Tuttomercatoweb, si è inserita prepotentemente anche la Roma che lo ha affrontato nella finale di Conference League. Al momento i giallorossi devono fare i conti con il Siviglia, pronto all'affondo per il difensore argentino dopo la cessione di Diego Carlos all'Aston Villa. Sarà dunque asta per Senesi, con il Feyenoord che ha già fissato il prezzo: per acquistarlo ci vorranno almeno 20-25 milioni.