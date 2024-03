Semih Kilicsoy il nuovo bomber nel mirino del Napoli di soli 18 anni

E' Samih Kilicsoy il nuovo bomber finito nel mirino del Napoli. Perché il giovanissimo attaccante classe 2005 che gioca già nella prima squadra del Besiktas e già 10 gol stagionali. Tutte le grandi squadre d'Europa lo seguono e c'è anche il Napoli.

Calciomercato Napoli, Samih Kilicsoy il nuovo bomber seguito

Nuovo nome per l'attacco del Napoli, si tratta di Samih Kilicsoy, la notizia arriva direttamente dalla Turchia grazie alla testata Sporx. Gli scout del Napoli hanno messo nel mirino il giovanissimo centravanti Semih Kilicsoy, classe 2005 di soli 18 anni e già nella prima squadra del Besiktas. Con la maglia del club turco ha messo a segno 10 gol in 27 presenze stagionali, ben 9 in campionato in 17 partite. Nonostante il contratto in scadenza nel 2028 ora le grandi squadre sono pronte a fiondarsi su di lui.

Secondo il portale turco nelle ultime settimane gli osservatori del Napoli e quelli dell'Arsenal hanno seguito le partite di Samih Kilicsoy da molto vicino approfittando di aver mandato proprio gli osservatori per Ferdi Kadioglu, difensore di proprietà del Fenerbahce. Kilicsoy ha colpito tanto e ora occhio a quello che potrebbe accadere.