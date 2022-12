Seguito dal Napoli, il Cesena pronto a blindare il gioiellino S.Shpendi

Stiven Shpendi, attaccante del Cesena che sta stupendo tutti con il suo gemello Cristian, è sempre più nel mirino del mercato di Serie A. Recentemente noi di CalcioNapoli24 abbiamo intervistato il ds Stefano Stefanelli sui gemelli Shpendi accostati al Napoli.

Napoli su S.Shpendi, le ultime

Sul calciatore c'è l'interesse di Fiorentina, Milan, Napoli e Sassuolo ma, come riporta il Corriere Romagna, il Cesena non è intenzionato ne a cederlo facilmente ne a breve. L'attaccante ha un contratto fino al 2025 ma per avere la certezza di averlo in bianconero ancora il Cesena deve puntare alla Serie B.