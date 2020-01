Ultimissime Calcio Napoli - "Il Napoli sta cercando di cedere Younes (anche in prestito) per fare posto a Lobotka in lista. Il nuovo acquisto può essere ufficializzato ma non potrebbe giocare. Younes ha rifiutato Sassuolo, Genoa, Verona e Spal e due club in Bundesliga. Si proverà di nuovo a convincerlo": questo il tweet del giornalista del Roma Giovanni Scotto.