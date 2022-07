Scotto: "Spalletti vuole 4 giocatori con i soldi di Koulibaly, ecco i nomi"

Calciomercato Napoli, il giornalista Giovanni Scotto indica le richieste di Luciano Spalletti per rimpiazzare Kalidou Koulibaly. Nelle intenzioni dell'allenatore del Napoli, il club azzurro dovrebbe reinvestire i circa 40 milioni di euro incassati dalla cessione del difensore senegalese per rinforzare la squadra in tutti i reparti.

Stando a quanto riferisce Scotto, le richieste di Spalletti sono quattro: