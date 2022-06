Schira: "Lovato? Meglio Ostigard, vi spiego il motivo. Niente accordo per Ospina. Fabian vuole la Spagna"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Fabian Ruiz potrebbe salutare il Napoli: c'è un'interesse concreto della Juve? O ci sono altre destinazioni? "La destinazione principale potrebbe essere l'Inghilterra, anche se Fabian vorrebbe tornare in Spagna. Bisogna attendere le offerte che arriveranno al Napoli".

Per quanto concerne Mertens, ci sono novità? "Dries non ha ancora abbandonato nel suo cuore l'idea di restare a Napoli, anche se ha diverse offerte. C'è freddezza con il Napoli: Valencia, Anversa ed alcuni club di MLS lo hanno messo nel mirino. Mertens, tuttavia, vuole attendere e spera in un possibile chiariamo con il Napoli".

Il belga piace anche in Italia? "La Roma si è defilata, la Lazio, invece, ha chiesto informazioni, ma nulla di concreto".

Spalletti spera di trovare una quadra con Ospina: quali sono le condizioni della porta del Napoli? "Il Napoli ha proposto un rinnovo a Meret, c'è voglia di puntare sul ragazzo. Sirigu potrebbe coprire il ruolo di secondo portiere. Per Ospina, invece, la distanza è rimasta quella delle scorse settimana, non è stato trovato un accordo sulla durata del contratto. La situazione si è così complicata nel corso di questo periodo".

Il Napoli dovrebbe puntare su Lovato al posto di Ostigard? "Sono due calciatori diversi. Lovato si trova bene nel difesa a tre, Ostigard, invece, è ideale in quella a quattro come nel Napoli. È più roccioso e forte fisicamente, un profilo di maggiore esperienza internazionale. Il Napoli punterebbe vorrebbe puntare sul norvegese, sarebbe l'erede di Tuanzebe. È un giocatore giovane ed ha caratteristiche differenti dai prossimi compagni di reparto. Con il suo arrivo, la difesa del Napoli sarebbe una delle più forti del campionato".