Schira: "Interrotti i contatti con Bernardeschi, proposto Nandez al Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Politano potrebbe salutare il Napoli: è già pronto il sostituto? "Lidea era Bernardeschi, ma poi la pista è diventata meno calda, soprattutto per la considerazione dell'offerta del Napoli da parte del calciatore. Si trattava più di un desiderio di mercato della società, c'era stato anche un contatto due anni con l'agente del giocatore, studiando un possibile scambio, ma non ci fu l'incastro adeguato. Potrebbe essere l'estate giusta per vedere Federico in azzurro, ma il giocatore dovrebbe anche ridimensionare le sue richieste per trovare una squadra nella quale approdare. Nonostante le qualità, è un calciatore incompiuto. Andare a Napoli e giocare la Champions potrebbe essere una buona opportunità di rilancio, ma attualmente i contatti tra le parti si sono interrotti".

Il vero obiettivo del Napoli è Nandez o Marin? "Marin interessa all'Empoli, Nandez è stato proposto al Napoli. Potrebbe arrivare un nuovo centrocampista soltanto con la cessione di Demme. Molto dipenderà dalle uscite del club".

Per quanto riguarda la Salernitana, Iervolino potrebbe anche pensare di ingaggiare Mertens? "Why not? Non ci sono stati contatti con il Napoli per Dries, ma l'ambizione di Iervolino è alta. Cavani e Milik sono stati sondati, ma è ancora troppo presto. Anche l'eventuale arrivo di Joao Pedro potrebbe alzare l'asticella dei granata e far crescere il valore del club".