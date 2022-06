Schira: "Incontro Mertens-De Laurentiis per il rinnovo, ecco quando ci sarà"

Calciomercato Napoli - Non sarà imminente la soluzione riguardo il futuro e l'ipotetico rinnovo di Dries Mertens. Perché il belga potrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis non prima di 15 giorni. Non c'è fretta quindi nè per Dries nè per la SSC Napoli, mentre sono giorni intensi per gli altri rinnovi in casa Napoli. Su tutti, Koulibaly e Ospina, ma anche quello di Fabian Ruiz.

Rinnovo Mertens, spunta la data dell'incontro col Napoli

Per quanto riguarda il futuro di Dries Mertens, però, bisognerà pazientare ancora un po': il belga ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, stando a quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, ci sarà un incontro con il Napoli entro metà giugno.