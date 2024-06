Schira: "Il Napoli sta finalizzando anche il secondo acquisto"

Calciomercato Napoli - Colloqui in corso in casa Napoli per quanto riguarda la questioni acquisti e ora c'è grande fiducia anche per un altro colpo che è pronto a fare il club per migliorare la zona difensiva. Arriva il commento da Milano dell'esperto di mercato Nicolò Schira:

"Dopo Rafa Marin il Napoli è fiducioso di finalizzare l'affare di Alessandro Buongiorno. Colloqui in corso con il Torino. Il Napoli ha già raggiunto un accordo con il difensore centrale per un contratto fino al 2029 (€ 2,5 milioni/anno + bonus)".