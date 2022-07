Schira: "Cessione Napoli? Ad oggi la verità è una. Ounas sarà ceduto a titolo definitivo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Futuro Ounas? "Non andrà in prestito, ma sarà ceduto a titolo definitivo perché non rientra nei piani del Napoli ed ha il contratto in scadenza. Sono arrivate alcune proposte, bisogna attendere gli sviluppi del mercato, ma il destino del calciatore è segnato: saluterà sicuramente la società azzurra per giocare in un'ambiente differente e provare a diventare protagonista".

È possibile l'arrivo di un vice Kvaratskhelia? "Il mercato non finisce domani, non escludo l'arrivo di un vice Kvaratskhelia, ma dovranno esserci delle uscite. Attualmente la priorità del Napoli è trovare un sostituto di Koulibaly. Nel ruolo di Khvicha, il club ha comunque delle alternative valide, ma potrebbe sfruttare anche delle opportunità di mercato che si potrebbero presentare".

Considerazioni sulla smentita della notizia della possibile cessione del Napoli? "Ad oggi non risulta che siano arrivate delle offerte concrete. Le valutazioni devono essere fatte naturalmente in base alle proposte che arriveranno. Bisogna ragionare sul concreto. Capisco che mediaticamente non sia il momento più florido per l'ambiente azzurro, ma ad oggi non sono state effettuate delle offerte. Attualmente sono solo delle voci".