Schira: "Arrivano offerte per Politano e Ounas: ecco tutte le squadre"

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Petagna, Ounas e Politano? L'ultimo ha chiesto la cessione, i primi due potrebbero preferire una soluzione diversa dalla SSC Napoli per trovare maggior spazio nel corso della prossima stagione.

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato:

Petagna potrebbe essere ceduto?

Anche Ounas e Politano potrebbe lasciare il Napoli, vero?

"Ounas è in uscita dal Napoli, sulle sue tracce ci sono il Monza neopromosso e il Torino di Juric. Per quanto riguarda Politano, è calda la pista Valencia, occhio, tuttavia, anche alla possibilità Fiorentina. Per il Milan non è una priorità, ha anche riscattato Messias dal Crotone, non ci sono stati dei contatti ufficiali con il Napoli".