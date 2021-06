Calciomercato Napoli - Ultime di mercato sul Napoli e Kaio Jorge. Ecco quanto rivelato da Nicolò Schira: "Missione italiana di Giuliano Bertolucci per Kaio Jorge che ha prodotto i seguenti risultati: AC Milan tiepido (Maldini non convinto), più calde Juventus e Napoli sull’attaccante classe 2002 in scadenza col Santos a dicembre. Spaventa però la commissione da €10M alla firma".