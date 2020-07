Scambio Ounas-Gabriel, Il Mattino: altro affare in ballo Napoli-Lille! ADL l'ha voluto tenere separato

Calciomercato Napoli, secondo l'edizione odierna de Il Mattino i rapporti tra Lille e Napoli non si esauriranno con le firme di oggi di Victor Osimhen: perché ballano altre due operazioni, quella di Ounas e di Gabriel. Affari e trattative che De Laurentiis ha voluto tenere separate. In ogni caso, come da regole federali, il contratto preliminare potrà essere depositato solo a partire dall’1 agosto, il che consentirà a Osimhen di prendere parte al ritiro a Castel di Sangro. L’annuncio? A sentire i parenti del calciatore, già sarebbe dovuto arrivare. In effetti, il sì del calciatore c’è da tempo e davvero ogni momento può essere quello giusto. E sarà oggi, salvo clamorosi imprevisti.