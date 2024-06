Scambio Napoli-Juve? Conte su Chiesa, Giuntoli su due calciatori azzurri: l'idea

Ultime news calciomercato SSC Napoli - Antonio Conte lavora già, prima ancora dell'ufficialità, per rinforzare il suo Napoli. E in attacco, piace Federico Chiesa: il bianconero potrebbe rientrare in un ampio discorso fra De Laurentiis e la Juventus.

Scambio Napoli-Juve? Conte su Chiesa

Sì, perché se a Conte piace Chiesa, è innegabile il forte interesse della Juventus per Di Lorenzo e non solo. Il Mattino di Napoli ipotizza uno scambio fra Napoli e bianconeri:

"Su Di Lorenzo c'è l'interesse della Juve di Giuntoli (ieri pomeriggio intanto il giocatore, convocato da Spalletti per il doppio impegno amichevole della Nazionale prima degli Europei, ha lasciato il ritiro per motivi personali - oggi si sposa il fratello - e dovrebbe rientrare in serata, al massimo domani). Nel mirino dei bianconeri c'è anche Raspadori. Il club bianconero potrebbe mettere sul piatto delle contropartite tecniche un elemento come Federico Chiesa che per Conte sarebbe "manna" dal cielo nel suo canovaccio tattico".