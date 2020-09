Scambio Milik-Under: il Napoli chiede una decina di milioni, l'affare potrebbe avvenire nelle prossime ore

Ultime mercato Napoli - Sull'asse Napoli-Roma i rapporti sono buoni, i due club hanno in piedi anche l’operazione Milik-Under come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Uno scambio che potrebbe avvenire nelle prossime ore se la Roma si deciderà a versare una decina di milioni di conguaglio al Napoli. L’attaccante polacco si sarebbe convinto ad accettare la nuova destinazione. Giuntoli continua a essere ottimista, ma intanto guarda oltre. In progress è anche la trattativa per lo scambio: il Napoli chiede un conguaglio di una decina di milioni di euro, mentre la Roma insieme all’esterno turco offre anche due giovani della Primavera"