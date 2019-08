Scambio Milik-Icardi, Repubblica: c'è il gradimento di Conte: la situazione

Scambio Milik-Icardi. Il Napoli è disposto anche a sacrificare Arek Milik pur di arrivare a Icardi. L'attaccante polacco non dispiace al tecnico nerazzurro che ha visto sfumare l'obiettivo Dzeko. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Ai nerazzurri è stato proposto pure Arek Milik. Il polacco sembra ai margini del mondo Napoli: si è allenato a parte anche ieri a Castel Volturno e la sua posizione è cambiata nel giro di un mese. Non ha trovato l'intesa per il nuovo contratto con il Napoli e ora non pare più incedibile. Il Napoli proverà ad inserirlo nell'affare Icardi considerando la necessità dei milanesi di avere un altro attaccante dopo Dzeko. Milik non dispiace ad Antonio Conte. Il Napoli è pronto anche a concludere l'affare solo cash, magari aumentando la quota bonus ai 60 milioni di euro già prospettati all’Inter