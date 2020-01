Scambio Llorente-Politano, Gazzetta: la trattativa si potrebbe riaprire nei prossimi giorni, è una soluzione che farebbe felici Conte e Gattuso

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci uno scambio tra S.S.C. Napoli ed Inter. La pista Giroud si sta complicando per i nerazzurri che potrebbero a questo punto andare su Llorente dando Politano in cambio.

"Intanto Giroud aspetta e la situazione rischia di complicarsi. Difficile pensare che Politano possa restare a Milano e allora chissà che non possa riaprirsi il dialogo col Napoli per uno scambio con Llorente. Una vecchia idea che potrebbe rivelarsi la soluzione perfetta per accontentare sia Conte sia Gattuso. Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro".