Sky - Salta Dzeko all'Inter, possibile scambio Milik-Icardi! I nerazzurri valutano altri 4 profili

Calciomercato Napoli, novità importanti su Mauro Icardi dopo il rinnovo a sorpresa di Edin Dzeko con l'As Roma. Luca Marchetti nel corso dell'edizione serale di Sky calcio mercato ha fatto il punto della situazione

A prescindere da Edin Dzeko l'Inter prenderà un altro attaccante con caratteristiche diverse dal bosniaco. Il club nerazzurro già stava pensando da settimane un'alternativa a Dzeko, non è un club che si fa trovare impreparato, anche perchè Icardi non era convinto di andare in giallorosso.

Ci sono 4-5 giocatori nel mirino: Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, valutazione di40 mln. Fernando Llorente a parametro zero che Conte ha già avuto in bianconero. Timo Werner del Lipsia che interessa a tutte le big d'Europa e può andare in scadenza al Bayern Monaco. Alexis Sanchez ai margini col Manchester che piaceva a Conte già ai tempi dell'Udinese. E infine c'è Arek Milik come potenziale contropartita per Mauro Icardi alla Ssc Napoli.