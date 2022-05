Scamacca-Napoli, operazione possibile in un caso: in pole c'è un altro club di Serie A | ESCLUSIVA

Ultime calciomercato Napoli. In attesa di capire il futuro di Victor Osimhen, con le parole di De Laurentiis che potrebbero presagire una conferma a Napoli del centravanti nigeriano, il club azzurro continua a sondare diversi giocatori per non farsi trovare impreparato.

Calciomercato Napoli, le ultime su Scamacca

Uno dei nomi accostati alla squadra di Spalletti è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Lo stesso presidente De Laurentiis ha contattato l'ad neroverde Carnevali per sondare il terreno, ma ad oggi la distanza resta ampia. Come appreso da CalcioNapoli24.it il futuro di Scamacca dovrebbe essere ancora in Italia, ma ad oggi è molto più vicino al Milan rispetto al Napoli. Alcuni giocatori rossoneri hanno già contattato il centravanti, che ha contratto in scadenza nel 2026, per convincerlo ad abbracciare il progetto milanista. Il Napoli resta alla finestra ma molto dipenderà dal futuro di Osimhen: seguiranno aggiornamenti.