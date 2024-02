Sassuolo, riflessioni in corso sul nuovo allenatore: può arrivare Gattuso

Possibile ritorno immediato di Gennaro Gattuso in Serie A. L'ex allenatore di Napoli e Milan può nuovamente approdare in Italia per diventare il nuovo allenatore di una squadra in grande difficoltà.

Calciomercato: Gattuso torna in Serie A?

Ultime notizie calcio - Altra brutta sconfitta per il Sassuolo che ora riflette sulla posizione di Emiliano Bigica che è stato promosso dalla Primavera dopo l'esonero di Alessio Dionisi. Adesso sono ore importanti e di riflessioni dopo la sconfitta contro il Napoli.

Il club neroverde sta valutando se proseguire con l’attuale allenatore oppure cambiare e dare un'ulteriore scossa alla squadra. In tal senso spunta l’idea Gennaro Gattuso, esonerato qualche settimana fa dall'Olympique Marsiglia.

Quella legata a Ringhio è una possibilità che può diventare qualcosa in più se il Sassuolo dovesse decidere di cambiare nelle prossime ore. Curiosità: il suo vice Luigi Riccio ha indossato la maglia del Sassuolo dal 2009 al 2011. Ore calde, in casa neroverde si riflette sul futuro della panchina.