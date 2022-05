Lazio, tutto fatto per il rinnovo di Sarri: accordo fino al 2025

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Alfredopedulla.com, sarebbe tutto fatto per il rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio. L'ex allenatore del Napoli sembra aver limato i particolari per l'accordo definitivo cn il presidente Lotito, mettendo fine ad una trattativa che ha avuto inizio già il 3 novembre dell'anno scorso.

Ingaggio da circa 3,5 milioni a stagione, il mercato è stato impostato in base ai nomi che abbiamo anticipato: da Romagnoli a Casale, passando per la new entry Ilic dopo aver definito Marcos Antonio, il desiderio di trattenere Milinkovic-Savic se non arrivasse una grande offerta, un paio di giovani di prospettiva e qualche vecchia conoscenza che potrebbe tornare a lavorare con Sarri.