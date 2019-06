Sarri-Juve, Tuttosport - Incontro decisivo tra oggi e domani, Paratici aspetta notizie da Napoli. I tifosi bianconeri non gli perdonano certi atteggiamenti

Per il passaggio di Sarri al Chelsea bisogna soltanto definire i contorni economici e burocratici del divorzio. Fali Ramadani, rappresentate di Sarri, volerà a Londra tra oggi e domani per l'incontro decisivo con Marina Granovskaia. Poi si aspetterà solo l'ufficialità della Juventus. Come riporta Tuttosport, il Chelsea sembra ormai molto vicino a ingaggiare Frankie Lampard, nonostante clamorose voci abbiano rilanciato il nome di Massimiliano Allegri. Ramadani e il Chelsea devono discutere l’eventuale indennizzo di sei milioni di euro previsto dal contratto di Sarri. Il tecnico è tornato a casa e attende notizie dal suo agente, Paratici le aspetta da Napoli, Andrea Agnelli e Pavel Nedved nella sede della Continassa. Il tutto mentre una buona parte del popolo bianconero è in subbuglio all’idea di vedere Sarri sulla panchina. Al tecnico toscano non perdonano certi atteggiamenti: dal famoso dito medio rivolto al pubblico juventino, che stava accogliendo il pullman del Napoli nella partita della scorsa stagione, fino a certe dichiarazioni e certe prese di posizione.