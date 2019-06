Sarri-Juve retroscena da Sportitalia: idea nata un anno fa da un incontro a Montecarlo

Ultimissime calciomercato - Il noto giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sul canale di SportItalia ha risposto alle domande di calciomercato.

"Sarri-Juventus non è una pista nata nelle ultime settimane ma è una cosa retrodata. L'anno scorso d'estate c'è stato un incontro a Montecarlo tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici che gli fece i complimenti per la scelta dell'allenatore. Mentre si firmava un triennale tra Chelsea e Sarri, Massimiliano Allegri era intoccabile. Quindi questo feeling nasce ad agosto del 2018 con una rincorsa che da allora ha rafforzato i rapporti tra Chelsea e Juve. Dall'aver trattato Rugani sino al prestito con diritto di riscatto di Higuain e non con l'obbligo. A volte quando pensi di aver trovato l'identikit giusto per la tua panchina, si può realizzare anche mesi dopo"