Sarri alla Juve, Gazzetta: "Al tecnico non gli dispiacerebbe occupare la casa del vecchio rivale: bianconeri tentati dall'azzardo"

Juve news ultimissime - Ieri c'è stato il congedo ufficiale tra la Juventus e Massimiliano Allegri, e per la successione sarebbero in crescendo le quotazioni di Maurizio Sarri.

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sarebbe una corsa a due tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri per la panchina bianconera:

"La pista italiana è, al momento, la più battuta: Fabio Paratici, l’uomo delle scelte nella stanza dei bottoni, è legato da amicizia a Simone Inzaghi, osservato (e stimato) a Torino da parecchio tempo. Il club è convinto che sia pronto all’ultimo salto verso l’élite: ci sarebbe stato già un incontro a Piacenza, anche se uscire da un contratto con Lotito non è esattamente uno schiocco di dita. Potrebbe essere il preferito, Simone, ma non è certo il solo eletto: piace alla giuria formata dal trio Agnelli-Nedved-Paratici quanto Maurizio Sarri, in risalita nei sondaggi. Anche in caso di successo in Europa League, la sua permanenza al Chelsea è sul filo e al tecnico toscano non dispiacerebbe certo occupare la casa del vecchio rivale. Al momento l’entourage non è stato contattato, ma la Juve è tentata dall’azzardo: sarebbe un cambio filosofico, quasi estetico"