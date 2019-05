Sarri-Juve, CorSera: "Prima la Coppa e poi i bianconeri: pronto un ricco triennale"

L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Sarri alla Juve: "Come in ogni storia però ci sono tensioni e Maurizio Sarri abbandona furioso la rifinitura alla vigilia della finale di Europa League, per un litigio tra Higuain e David Luiz. A Baku, l’ex tecnico del Napoli, si gioca il primo grande trofeo della sua carriera nel derby contro l’Arsenal, che non ha un vero favorito. In tribuna, spettatore interessato, ci sarà anche il presidente della Juventus e dell’Eca, Andrea Agnelli, in Azerbaijan per l’esecutivo Uefa: Sarri sa bene che nelle ore dopo la partita la sua carriera potrebbe prendere una nuova svolta a sessant’anni, portandolo verso una delle panchine più ambite, con un triennale da 6,5 milioni"