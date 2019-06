Sarri alla Juve, Fox Sports: "Slitta l'annuncio. Ha chiesto Reina, Jorginho, il ritorno di Higuain e Koulibaly!"

Notizie calcio Napoli - La Juve di Sarri sta per prendere forma. Secondo i beninformati, sarebbe nato come piano B di Pep Guardiola, una trattativa portata avanti parallelamente alle chiacchierate costanti che la Juventus ha intrattenuto con l'entourage del manager catalano.

Chi è il nuovo allenatore della Juve? I tifosi bianconeri aspettano news di mercato

Secondo Fox Sports per avere l'ufficialità bisognerà tuttavia aspettare ancora qualche giorno, forse l'inizio della prossima settimana, in modo che lo stesso Sarri possa risolvere le ultime incombenze con il Chelsea. Che, adesso, non sarebbe più così deciso a liberarlo, visti i recenti sviluppi e la valutazione che alcuni consiglieri di Abramovich avrebbero fatto di Frank Lampard, il quale non verrebbe ancora ritenuto pronto per sedersi una panchina così importante.

Calciomercato Juve, le richieste di Maurizio Sarri alla dirigenza

Secondo Fox Sports tra le parti però non c'è nessun ripensamento, tanto è vero che le cifre dell'accordo sono già state praticamente ufficializzate: il tecnico si legherà alla Juventus con un contratto triennale da 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra decisamente importante che certifica quanto la società, soprattutto nelle figure di Pavel Nedved e Fabio Paratici, creda in questa scelta.

Addirittura, nell'incontro londinese tra quest'ultimo e Sarri, si sarebbe già parlato di alcuni innesti di mercato come Pepe Reina - che arriverebbe per fare da secondo a Szczesny - Jorginho e Kalidou Koulibaly, tutti pallini già allenati durante la propria esperienza in Campania.

L'ultima indiscrezione riguarda addirittura la conferma di Gonzalo Higuain, che il Chelsea non riscatterà: il Pipita è uno degli uomini più fidati del tecnico, non costerebbe nulla di cartellino e permetterebbe alla squadra di avere qualche soluzione offensiva in più. Prima di portare avanti questi ragionamenti però c'è un accordo da chiudere definitivamente. Tra qualche giorno le strade della Juventus e di Sarri potrebbero congiungersi per intraprendere un cammino comune, una cosa che - fino a un paio di anni fa - nessuno avrebbe mai potuto immaginare.