Sarri-Juve, Barzaghi a sorpresa: "Mi ha chiamato un importante agente vicino ai bianconeri: lunedì sarà il giorno di Guardiola"

Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, dice la sua in merito alla possibilità che Sarri possa andare alla Juve: "Sarri è sempre più vicino, possiamo dargli il 90% di possibilità e forse anche di più, sembra anche che abbia già trovato l'accordo per liberarsi dal Chelsea. Però vi dico questa novità. Mi ha chiamato un importante procuratore e mi ha detto che lunedì sarà il giorno di Guardiola alla Juventus. Questo un po' in controtendenza rispetto a quello che mi risultava. Però si tratta di un procuratore molto importante e molto vicino alle cose di casa Juventus"