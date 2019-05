Sarri-Juve, Tuttosport - Andrea Agnelli è a Baku: incontro con l'allenatore del Chelsea [FOTO]

Mercato Juve - Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è atterrato in queste ore a Baku per incontrare Maurizio Sarri. Come si legge su Tuttosport, il numero uno del club bianconero si trova all’hotel Four Seasons in Neftchilar Ave, lo stesso cinque stelle dove alloggia il Chelsea che stasera si giocherà la finale di Europa League con l’Arsenal.

Allenatore Juve, incontro Sarri-Agnelli

Juve news - Ci sarebbe già stato un incontro tra Agnelli, Sarri ed il suo entourage. Tuttavia sembra difficile che l'attuale allenatore del Chelsea possa aver incontrato il massimo dirigente bianconero a poche ore da una finale europea, ma Tuttosport aggiunge: "Un ulteriore indizio di quanto sia ormai grande il feeling con il mondo Juve".