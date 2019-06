Sarri alla Juve, l'ex tecnico del Napoli non chiederà calciatori a De Laurentiis: spunta una condizione

Sarri nuovo allenatore Juve - La presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus è imminente. Il neo tecnico bianconero siederà dinanzi alla stampa alle ore 11.00 per dare ufficialmente il via alla sua avventura in bianconero. Ieri l'ex tecnico di Chelsea e Napoli ha incontrato Nedved e Paratici e ha fatto visita al centro sportivo della Continassa.

Sarri alla Juve, delineate le strategie di mercato

Quale occasione migliore per poter discutere di strategie di mercato? Sarri ne ha parlato proprio con il direttore sportivo bianconero. Stanto a quanto riportato sulle colonne de Il Mattino, il neo allenatore "non ha fatto nomi sui rinforzi, non vuole rivoluzione nell'organico, dice che punterà su Rugani e ha confidato che anche nella Juve, come al Chelsea, non chiederà giocatori del Napoli. A meno che non siano già in uscita. Come è il caso di Hysaj. La prossima settimana il tecnico tornerà a San Benedetto: con il suo staff si ritroverà a Torino il 7 luglio, per pianificare il lavoro dell’estate.Ma chi lo conosce sa bene che lui è sempre e solo al lavoro".