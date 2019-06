Sarri alla Juve, Giletti: "Qui interessa poco la bellezza, ma vincere! Sapete che mi ha detto di lui un giocatore?"

Il noto conduttore televisivo di fede bianconera, Massimo Giletti, ha commentato il passaggio di Sarri alla Juve tramite l'edizione odierna di Repubblica Torino.

"Un allenatore abbastanza lontano dalla tipologia di tecnici a cui solitamente si affida la Juventus. Allenatori molto pratici come Capello, Trapattoni, Allegri, grandi gestori del gruppo. Qui invece abbiamo una rivoluzione, la bellezza portata in braccio alla Vecchia Signora, che storicamente non ha mai puntato ad essere bella quanto a vincere. Un calciatore, non della Juve, mi ha detto che è maniacale nelle ripetizioni: la bellezza di Sarri non è senza regole, lavora tantissimo sul campo, sugli schemi e mi ricorda per certi versi Conte»