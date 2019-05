Sarri alla Juve, Gazzetta: "Ieri primo contatto tra bianconeri e l'agente: è la pista che ha più priorità"

"Chi prenderà il posto di Allegri?". E 'questa la domanda che tutti si stanno chiedendo dopo il comunicato ufficiale di ieri. Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Paratici e Nedved hanno già individuato dei nomi: Simone Inzaghi, Deschamps, Pochettino, Mourinho, Mihajlovic e Conte. Ma sta prendendo quota anche la pista che porta a Maurizio Sarri:

"Con il Napoli, da rivale, il tecnico toscano ha anche vinto allo Stadium. Il profeta del bel gioco sa come valorizzare i suoi orchestrali. E la Juve ha bisogno di una ventata di calcio-spettacolo. Già ieri c’è stato un contatto con Ramadani, l’agente che l’ha portato al Chelsea. I rapporti con la piazza londinese non sono dei migliori. Anche la Roma ha messo gli occhi su di lui, dopo il dietrofront di Conte. E può essere una rivale in questi frangenti. Il giro d’orizzonte di Paratici porterà presto ad una selezione dei pretendenti. L’impressione è che la soluzione-Sarri godrà di una sorta di priorità. Certo, l’ex tecnico del Napoli non ha risparmiato critiche al mondo bianconero. Ma non basta ciò per considerarlo un nemico".