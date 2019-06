Sarri alla Juve, dopo l'ufficialità rimossa la targa in suo onore a Bagnoli

Dopo l'ufficialità del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, è stata rimossa a Bagnoli la targa in onore dell'ex tecnico del Napoli in via Silio Italico

Sarri nuovo allenatore Juve, rimossa la targa a Bagnoli

"Non abbiamo mai voluto confondere politica e tifo ma ci piange il cuore a leggere l'amarezza di tante persone, come noi, che credevano e avevano riposto la propria fiducia in qualcuno per continuare a credere nel calcio. Una fiducia che viene regolarmente spezzata dalle leggi di mercato. Tre estati fa con Higuain, quest'anno con Sarri. Sarà che ormai nel calcio (come in politica) non esistono più giochi di appartenenza o ideologici, ma solo leggi di mercato? Quando decideremo di non essere più clienti/sudditi e inizieremo ad essere consapevolmente abitanti e tifosi? A quanti ancora vorremmo affezionarci per poi essere delusi dalle loro scelte?", la nota del Laboratorio Politico Iskra.