Sarri alla Juve, CdS rivela: "Pronto un biennale con opzione: le cifre del possibile ingaggio"

Maurizio Sarri alla Juve? L'edizione odierna del Corriere dello Sport abbozza già le prime cifre del contratto chei bianconeri sarebbero disposti ad offrire all'attuale allenatore del Chelsea:

"Sarri ha due anni di contratto da circa 6 milioni a stagione. Il contratto di due anni potrebbe essere rilevato dalla Juve, più o meno alle stesse cifre, con eventuale opzione. Ma su questo ci sarà tempo e modo per riparlarne, non è il dettaglio che incide più di altri. Il dettaglio è la rivoluzione dei concetti: questo è l’intrigo che ha fatto la differenza nelle scelte, in attesa delle firme (e bisogna pazientare). Sarri ha mandato messaggi indiretti a chi lo stava cercando e si era rassegnato ad aspettare (Roma in testa, Milan più defilato). Come se fosse un comunicato ai suoi amici intimi (Franco Baldini): datti da fare, qui è lunga, e se mi liberassi dal Chelsea non essere così convinto che verrei da te. Infatti, oggi l’attesa Roma è per Gasperini".