Calciomercato Napoli - Fabiano Santacroce è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gabriel buon calciatore, ma il Napoli ha bisogno di calciatori esperti che diano anche una mano ai giovani. De Laurentiis non voleva vendermi alla Roma, disse che l’avrebbe fatto solo se in cambio avrebbe avuto Totti”.