Sampdoria-Tonelli, Sky: affare vicino alla chiusura, distanza minima tra le parti! Domani può arrivare la fumata bianca

Ultime notizie mercato Napoli - Vicino ad un altro colpo in uscita il Napoli. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe ad un passo l'accordo con la Sampdoria per l'approdo in blucerchiato di Lorenzo Tonelli dopo una lunghissima trattativa. L'intesa dovrebbe arrivare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Da limare una piccolissima distanza, dal momento che tra domanda ed offerta ballano solo 200mila euro relativi al riscatto obbligatorio. L'affare in questione dovrebbe arrivare alla fumata bianca nella giornata di domani.

